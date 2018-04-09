Первой соперницей Томлянович на турнире в Боготе будет Сарасуа

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Боготе. В частности, первой соперницей представительницы Австралии Айлы Томлянович, посеянной под восьмым номером, будет мексиканка Рената Сарасуа (Q).
Богота. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Даниэла Сегель (Чили, Q) — Николь Гиббз (США).
Лизетт Кабрера (Австралия, Q) — Ясмине Паолини (Италия).
Рената Сарасуа (Мексика, Q) — Айла Томлянович (Австралия, 8).
Нао Хибино (Япония) — Елица Костова (Болгария, Q).
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.