Мугуруса: мне всё равно, что думают люди. Я довольна своей карьерой

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от завоевания титула на турнире в Монтеррее. В финале она одержала волевую победу над венгеркой Тимей Бабош со счётом 3:6, 6:4, 6:3.

«Я очень рада окончанию этой хардовой части сезона. Здорово было завершить этот этап победой в Монтеррее. Очень рада предстоящему переходу на грунтовые корты, так как это моё родное покрытие. С нетерпением жду матчей Кубка Федерации и турниров на грунте.

После пары турниров, которые сложились для меня не лучшим образом, я наконец ощутила облегчение, завоевав здесь титул. Я нервничала, потому что не хотела разочаровать своих болельщиков. Я была очень рада приехать в Мексику, так как у нас не очень много турниров в Латинской Америке. Когда я узнала, что смогу сыграть здесь, то была очень рада. А завоевание титула — это особенное событие.

Победив, я думала лишь о том, что финальный матч получился очень сложным. Я сражалась как сумасшедшая. Было ощущение, что играю дома. Я очень хотела победить и в итоге смогла выиграть столь долгий финал. Поэтому у меня было так много эмоций.

Я довольна своей нынешней командой. Думаю, мы проделали отличную работу. Результаты пришли бы рано или поздно. Эта победа также принадлежит и членам моей команды. Они прошли через сложные испытания. Так приятно выиграть турнир после долгого перерыва.

Я собираюсь отдохнуть, потому что уже долгое время нахожусь в разъездах. Я вернусь домой, отдохну, а затем постепенно буду готовиться к возвращению на корт. Также я хочу насладиться этой победой, ведь титул завоёвывается не каждую неделю. Хочу немного попраздновать.

Победы на крупнейших турнирах не избавляют тебя от давления. Но титулы на турнирах «Большого шлема» — это здорово, и мне всё равно, что думают люди. Я довольна своей карьерой. Хочу продолжать пополнять коллекцию трофеев и каждую неделю играть хорошо, вот и всё. Я не так много думаю о прошлом. Я мотивирована продолжать выступать на таком уровне и бороться за первую строчку рейтинга и за трофеи. У меня свой путь", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.