Фридзам перенесла повторную операцию на плече

Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам перенесла операцию на плече. Это же плечо она прооперировала в 2016 году.

«Накануне моё плечо снова прооперировали. Операция прошла успешно. Это решение было непростым, но правильным. Следующие месяцы я посвящу тому, чтобы набраться сил и побыстрее восстановиться. Спасибо всем милым людям, которые были со мной снова», — написала Фридзам в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Фридзам.

Немецкая теннисистка, занимавшая 45-ю строчку в рейтинге WTA, сейчас располагается на 369-м месте. Спортсменка не участвовала в соревнованиях с турнира в Австралии в январе.