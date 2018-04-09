Среботник: я хочу поблагодарить Кудрявцеву, она играла великолепно

Словенка Катарина Среботник поделилась впечатлениями от победы в парном разряде на турнире категории Premier в Чарльстоне (США). В решающем матче она в дуэте с россиянкой Аллой Кудрявцевой обыграла испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес и словенку Андрею Клепач со счётом 6:3, 6:3.

«В финале мы обе ощущали усталость и играли не на том уровне, как на предыдущих стадиях. Но этого хватило для победы. Мы очень рады, что выиграли два матча за день — полуфинал и финал. К решающей встрече мы подошли, уже размявшись.

Я хочу поблагодарить Аллу, она играла великолепно. Я не привыкла проводить по два матча за день, но мы сумели справиться. Приятно было вернуться сюда спустя 10 лет. Я очень рада вновь держать в руках трофей", — цитирует Среботник официальный сайт тура.