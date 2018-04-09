Суарес-Наварро снялась с турнира в Лугано

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, получившая третий номер посева на новом турнире WTA в Лугано (Швейцария), снялась с соревнований из-за проблем с бедром. В основную сетку турнира попала представительница Франции Осеан Доден.
9 апреля в Лугано должны пройти матчи финального раунда квалификации и несколько игр первого круга. Однако на данный момент встречи не начались из-за дождя.
В частности, на сегодня запланирован выход на корт россиянки Светланы Кузнецовой. Её первой соперницей будет немка Мона Бартель.
Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.