Суарес-Наварро снялась с турнира в Лугано

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, получившая третий номер посева на новом турнире WTA в Лугано (Швейцария), снялась с соревнований из-за проблем с бедром. В основную сетку турнира попала представительница Франции Осеан Доден.

9 апреля в Лугано должны пройти матчи финального раунда квалификации и несколько игр первого круга. Однако на данный момент встречи не начались из-за дождя.

В частности, на сегодня запланирован выход на корт россиянки Светланы Кузнецовой. Её первой соперницей будет немка Мона Бартель.