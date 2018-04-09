Джумхур: лучший вариант – Швейцария без Федерера и Вавринки

Боснийский теннисист Дамир Джумхур оценил шансы своей сборной в плей-офф Кубка Дэвиса в Мировой группе.

«Австралию без Кирьоса можно побеждать. То же самое относится и к Японии без Нисикори, особенно если мы будем играть дома. Лучший вариант – Швейцария без Федерера и Вавринки. Мы также можем обыграть Венгрию.

Думаю, что не будет непобедимой Сербия без Джовича и Троицки. Надеюсь, что мы сыграем дома и порадуем наших болельщиков», — цитирует Джумхура Tennis World USA.

Сборная Боснии и Герцеговины пробилась в плей-офф после победы над Словакией в Братиславе со счётом 3:2. В плей-офф в Мировой группе боснийцы сыграют с одним из неудачников первого раунда. Возможными противниками Боснии и Герцеговины являются Австралия, Великобритания, Канада, Сербия, Швейцария, Япония, Венгрия и Нидерланды. Боснийцы впервые примут участие в плей-офф Мировой группы.