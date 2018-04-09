Андухар сравнил свой успех на челленджере в Аликанте с выигрышем в лотерею

Бывшая 32-я ракетка мира испанец Пабло Андухар после победы на челленджере в Аликанте признался, что, перенеся три операции на локте, испытывал сомнения о возвращении на корт и не ждал столь скорого успеха. В финале Андухар за 1 час 36 минут одолел австралийца Алекса де Минора со счётом 7:6 (7:5), 6:1.



«Это был отличный финал, мы оба классно играли, особенно в первом сете. Если вы еженедельно покупаете лотерейные билеты и жаждете выигрыша, то рано или поздно можете выиграть. Кажется, именно так со мной и получилось.

Я много тренировался и отдавал всего себя. После возвращения на корт у меня было не так много матчей. Взгляните на список моих титулов. Проигрывать каждую неделю — это обычное дело для меня, но в этот раз всё сложилось в мою пользу», — цитирует Андухара официальный сайт ATP.