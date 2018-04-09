Беккер: немецкие теннисисты извлекут урок из поражения от испанцев

Известный в прошлом теннисист Борис Беккер отдал должное организаторам матча 1/4 финала Кубка Дэвиса сборной Германии против Испании, проходившего в Валенсии. Беккер, возглавляющий мужской теннис в Германии, также пожелал успехов испанцам на последующих стадиях турнира.

«Большое спасибо всем волонтёрам, работавшим в Валенсии. Немецкая сборная отлично разместилась в Валенсии и хорошо провела время на этом отлично организованном матче! Мы желаем сборной Испании удачи в полуфинале. Немецкие теннисисты извлекут уроки из этого поражения и станут сильнее», — написал Беккер у себя в «твиттере».

Испанцы победили немцев со счётом 3:2. Решающую победу сборной Испании принёс Давид Феррер, обыгравший Филипа Кольшрайбера в пятичасовом матче (7:6, 3:6, 7:6, 4:6, 7:5). В полуфинале испанцы сыграют с французами. Матчи будут проходить во Франции 14-16 сентября.