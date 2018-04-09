ITF опубликовала посев плей-офф Кубка Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала правила посева плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Жеребьёвка состоится 10 апреля в Лондоне и начнётся в 10:00 по местному времени. Посев будет основан на обновлённом рейтинге сборных Кубка Дэвиса, сообщает сайт турнира.
Посев будет выглядеть следующим образом:
1. Аргентина
2. Великобритания
3. Австралия
4. Швейцария
5. Сербия
6. Канада
7. Чехия
8. Япония
Жеребьёвка определит соперников перечисленным сборным. В другой корзине окажутся Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Венгрия, Индия, Нидерланды, Швеция и Узбекистан.
Матчи плей-офф Мировой группы будут проходить 14-16 сентября. Восемь победителей в новом розыгрыше Кубка Дэвиса будут переведены в Мировую группу. Проигравшие примут участие в розыгрыше Группы I.