ITF опубликовала посев плей-офф Кубка Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала правила посева плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Жеребьёвка состоится 10 апреля в Лондоне и начнётся в 10:00 по местному времени. Посев будет основан на обновлённом рейтинге сборных Кубка Дэвиса, сообщает сайт турнира.

Посев будет выглядеть следующим образом:

1. Аргентина

2. Великобритания

3. Австралия

4. Швейцария

5. Сербия

6. Канада

7. Чехия

8. Япония

Жеребьёвка определит соперников перечисленным сборным. В другой корзине окажутся Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Венгрия, Индия, Нидерланды, Швеция и Узбекистан.

Матчи плей-офф Мировой группы будут проходить 14-16 сентября. Восемь победителей в новом розыгрыше Кубка Дэвиса будут переведены в Мировую группу. Проигравшие примут участие в розыгрыше Группы I.