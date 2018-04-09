Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / Кубок Дэвиса /

ITF опубликовала посев плей-офф Кубка Дэвиса

ITF опубликовала посев плей-офф Кубка Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала правила посева плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Жеребьёвка состоится 10 апреля в Лондоне и начнётся в 10:00 по местному времени. Посев будет основан на обновлённом рейтинге сборных Кубка Дэвиса, сообщает сайт турнира.

Посев будет выглядеть следующим образом:

1. Аргентина
2. Великобритания
3. Австралия
4. Швейцария
5. Сербия
6. Канада
7. Чехия
8. Япония

Жеребьёвка определит соперников перечисленным сборным. В другой корзине окажутся Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Венгрия, Индия, Нидерланды, Швеция и Узбекистан.

Матчи плей-офф Мировой группы будут проходить 14-16 сентября. Восемь победителей в новом розыгрыше Кубка Дэвиса будут переведены в Мировую группу. Проигравшие примут участие в розыгрыше Группы I.

Прощай, Кубок Дэвиса и неповторимый дух турнира!
118-летняя история Кубка Дэвиса подходит к концу. Со следующего сезона он может стать совсем другим – не таким, каким мы его знаем!
Источник: Davis Cup Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент