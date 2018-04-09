Российский теннисист Алексей Ватутин пробился в основную сетку турнира в Марракеше (Мароко). Спортсмен, занимающий 160-е место в рейтинге ATP, обыграл в финале квалификации австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 4:6, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа и 5 минут. Россиянин обошёлся без подач навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 6. На счету де Минора 4 эйса, и 1 двойная ошибка, он 5 раз брал чужую подачу.



Ватутин – единственный представитель России, который будет выступать в основной сетке в Марракеше. Призовой фонд турнира составляет $ 501 345.

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