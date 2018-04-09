Крофт: приятно наблюдать за игрой Шаповалова

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт поделилась мнением о восходящих звёздах мужского тенниса – канадце Денисе Шаповалове и корейце Чхун Хёне.



«Мне нравится наблюдать за теннисом Шаповалова. Он демонстрирует интересную игру, в которой есть что-то особенное. У Дениса есть качества, присущие игрокам элитного уровня. Кроме того меня очень впечатляет игра Чхун Хёна, он произвёл фурор на Australian Open. Корейцу необходимо работать над подачей, поскольку это его ахиллесова пята», — сказала Крофт в интервью Daily Express.

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