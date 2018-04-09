Кис: с каждым годом чувствую себя более комфортно на грунтовом покрытии

Американская теннисистка Мэдисон Кис дала оценку своей игре на грунтовом покрытии.



«В этом сезоне я стараюсь играть на грунте более консервативно, не атакую слишком рано. На мой взгляд, с каждым годом я чувствую себя более комфортно на данном покрытии, и это должно поспособствовать улучшению результатов. В этом сезоне у меня всё получится», — цитирует американку WTA Insider.



На прошедшем турнире в Чарльстоне Кис добралась до полуфинала, где уступила голландке Кики Бертенс, которая в итоге завоевала титул.

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