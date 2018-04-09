Навратилова: надеюсь, Азаренко будет выступать в туре на регулярной основе

Экс-первая ракетка мира в парном и одиночном разрядах Мартина Навратилова поделилась мнением о Виктории Азаренко. Теннисистка из Беларуси продолжает вести борьбу за опеку над сыном Лео.



«Как и любой фанат тенниса, я держу пальцы скрещёнными и надеюсь, что Азаренко будет соревноваться на регулярной основе. В Майами она прибавляла от матча к матчу и сумела добраться до полуфинала. Было приятно наблюдать за игрой Вики, но теперь она находится в подвешенном состоянии, поскольку не знает, когда проведёт следующий турнир. Азаренко продолжает вести борьбу за опеку над сыном, что ограничивает её спортивные возможности. Это уникальная и в то же время печальная ситуация.



В некотором смысле Азаренко было бы проще, если бы она восстанавливалась после травмы. Тогда у неё была бы чёткая цель и чёткое представление о том, когда она сможет вернуться на корт. Когда вы пропускаете месяц или год из-за травмы, то впоследствии держите ситуацию с расписанием под контролем. К сожалению, Вика находится в подвешенном состоянии», — написала Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.

Азаренко сообщила, что подвижек с судебными делами по опеке над сыном нет