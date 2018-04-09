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Эверт: игровой стиль Федерера позволяет избегать большого количества травм

Эверт: игровой стиль Федерера позволяет избегать большого количества травм
Теннис / ATP

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» Крис Эверт высоко оценила игровой стиль швейцарца Роджера Федерера.

«Роджер действует в непринуждённой манере. Он выходит на корт, не испытывая никакого напряжения. Федерер словно скользит по площадке, подобный стиль позволяет избегать большого количества травм. Роджер двигается естественно, его тело – настоящий подарок. Он старается играть в более короткие розыгрыши, чем остальные теннисисты», — приводит слова Эверт Tennis World USA.

Ранее Федерер, занимающий второе место в рейтинге ATP, объявил, что пропустит грунтовый сезон.

Грунтовый король. Неиграющий Надаль сместит Федерера с трона
Перед стартом грунтового сезона Рафаэль Надаль вновь станет лидером рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Роджера Федерера в Майами.
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