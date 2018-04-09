Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис / ATP /

Пэр уступил Симону на старте турнира в Марракеше

Пэр уступил Симону на старте турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр не сумел пробиться во второй круг турнира в Марракеше (Марокко). 6-й номер посева в упорной борьбе со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:7 (5:7) проиграл соотечественнику – Жилю Симону. На тай-брейке третьего места Пэр выигрывал – 5:1, но умудрился проиграть шесть очков подряд.

Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. Пэр записал на свой счёт 4 эйса и 4 двойные ошибки, он 5 раз брал чужую подачу. Симон допустил 4 двойные ошибки, реализовал 7 брейк-пойнтов из 8 и обошёлся без эйсов.

За выход в четвертьфинал Симон поспорит с победителем матча Максимильян Мартерер (Германия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

Марракеш 2018. 1-й круг
09 апреля 2018 года, понедельник. 18:05 МСК
Бенуа
Пэр
Жиль
Симон
2:6 7:6 6:7
Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент