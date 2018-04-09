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Навратилова: Азаренко будет очень сложно с эмоциональной точки зрения

Навратилова: Азаренко будет очень сложно с эмоциональной точки зрения
Теннис / WTA

Экс первая ракетка мира в парном и одиночном разряде Мартина Навратилова отметила трудности, с которыми столкнётся представительница Беларуси Виктория Азаренко. В настоящий момент уроженка Минска продолжает вести борьбу по опеке над сыном.

«Ситуация с опекой сына Азаренко ещё не решена, Вике придётся очень сложно. На тренировках она может делать всё, что хочет, но при этом не знает, какой турнир станет ближайшим. С эмоциональной точки зрения, Азаренко придётся нелегко. Любому спортсмену очень тяжело сталкиваться с неопределённостью, в сложившейся ситуации теннис — отдушина для Вики», — написала Навратилова в своей колонке на сайте WTA.

На турнире категории Premier Mandatory в Майами Азаренко добралась до полуфинала, где уступила американке Слоан Стивенс, которая в итоге завоевала титул.

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