Иванишевич: не вижу, кто сможет составить конкуренцию Надалю на грунте

Победитель Уимблдона-2001 Горан Иванишевич считает, что испанец Рафаэль Надаль снова проявит себя во всей красе в ходе грунтового сезона.



«На мой взгляд, Надаль будет доминировать по ходу грунтового сезона. По правде говоря, я не вижу, кто сможет составить ему конкуренцию. Думаю, в скором времени в строй вернутся Энди Маррей и Стэн Вавринка, которым по силам добиться хороших результатов. Молодые ребята стремятся заявить о себе, но им потребуется чуть больше времени», — сказал Иванишевич в интервью Vijesti.



Надаль одержал две победы на грунте в Валенсии в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса с Германией: сначала переиграл Филиппа Кольшрайбера, затем – Александра Зверева.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.