Шварцман: Федерера можно сравнить с Месси или Марадоной

Аргентинский теннисист Диего Шварцман сравнил швейцарца Роджера Федерера со знаменитыми южноамериканскими футболистами.



«Сравнил бы Федерера с Лионелем Месси или Диего Армандо Марадоной. Роджер играет без напряжения, он выходит на корт и спокойно делает свою работу. Что касается Надаля, я следил за его игрой на многих турнирах, а также ездил на Мальорку и смотрел, как он ежедневно работает. Настоящий гений, он прилагает огромные усилия, чтобы играть ещё лучше. Рафа выиграл всё, что можно, но при этом у него по-прежнему есть спортивный голод», — сказал Шварцман в интервью El Pais.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.