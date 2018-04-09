Стартовый матч Кузнецовой в Лугано перенесён на 10 апреля из-за дождя

Стартовый матч российской теннисистки Светланы Кузнецовой на турнире категории International в Лугано (Швейцария) перенесён на вторник, 10 апреля, информирует официальный сайт тура.



Уроженка Санкт-Петербурга, получившая пятый номер посева, должна была встретиться с представительницей Германии Моной Бартель 9 апреля, однако организаторам турнира пришлось вносить коррективы в расписание из-за дождя. В результате все матчи основной сетки были перенесены на вторник. Кузнецова и Бартель проведут очный поединок примерно в 13:00 мск.



Турнир в Лугано завершится 15 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.