Лидер посева, Мария, стартовала с победы на турнире в Боготе

Немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла во второй круг турнира категории International в Боготе (Колумбия). 1-я ракетка соревнований не испытала проблем в поединке с испанкой Георгиной Гарсией Перес – 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Мария, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 подачи навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 10, немка обошлась без двойных ошибок. На счету испанки 4 эйса и 5 двойных ошибок, ей ни разу не удалось взять чужую подачу. Следующей соперницей Марии будет представительница Чили Даниэла Сегель (Q), которая в стартовом поединке не оставила шансов американке Николь Гиббз.



Турнир в Боготе завершится 15 апреля, его призовой фонд составляет $ 250 тыс. В основной сетке задействованы две россиянки – Анна Блинкова и Евгения Родина.

Богота. Женщины. 1-й круг

Мария Эрасо-Гонсалес (Колумбия, WC) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:4, 1:6, 6:3

Анна Шмидлова (Словакия) – Ирина Фалькони (США) – 7:5, 0:6, 6:1.