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Лидер посева, Мария, стартовала с победы на турнире в Боготе

Лидер посева, Мария, стартовала с победы на турнире в Боготе
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Татьяна Мария вышла во второй круг турнира категории International в Боготе (Колумбия). 1-я ракетка соревнований не испытала проблем в поединке с испанкой Георгиной Гарсией Перес – 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Мария, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 подачи навылет и реализовала 3 брейк-пойнта из 10, немка обошлась без двойных ошибок. На счету испанки 4 эйса и 5 двойных ошибок, ей ни разу не удалось взять чужую подачу. Следующей соперницей Марии будет представительница Чили Даниэла Сегель (Q), которая в стартовом поединке не оставила шансов американке Николь Гиббз.

Турнир в Боготе завершится 15 апреля, его призовой фонд составляет $ 250 тыс. В основной сетке задействованы две россиянки – Анна Блинкова и Евгения Родина.

Богота. Женщины. 1-й круг
Мария Эрасо-Гонсалес (Колумбия, WC) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:4, 1:6, 6:3
Анна Шмидлова (Словакия) – Ирина Фалькони (США) – 7:5, 0:6, 6:1.

Богота 2018. 1-й круг
09 апреля 2018 года, понедельник. 19:30 МСК
Татьяна
Мария
Георгина
Гарсия Перес
6:3 6:2
Богота 2018. 1-й круг
09 апреля 2018 года, понедельник. 18:00 МСК
Тереза
Мартинцова
Мария
Эрасо-Гонсалес
4:6 6:1 3:6
Богота 2018. 1-й круг
09 апреля 2018 года, понедельник. 19:30 МСК
Ирина
Фалькони
Анна
Шмидлова
Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии
На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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