Ноа: сегодня в опасности Кубок Дэвиса, завтра – турниры «Большого шлема»

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа раскритиковал руководство Международной федерации тенниса за реформу турнира. С 2019 года соревнования будут проходить в течение одной недели.



«Кубок Дэвиса – турнир с богатейшей историей и традициями. Сегодня в опасности он, завтра то же самое может коснуться турниров «Большого шлема». Не могу понять, в чём интерес проведения соревнований в течение одной недели, таких турниров огромное множество. Кубок Дэвиса – значимая страница в истории тенниса, это больше, чем просто спорт. Разве можно заменить искренние эмоции болельщиков деньгами?» — приводит слова Ноа L’Equipe.



Сборная Франции пробилась в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса, где её ждет встреча с испанцами.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.