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Ноа: сегодня в опасности Кубок Дэвиса, завтра – турниры «Большого шлема»

Ноа: сегодня в опасности Кубок Дэвиса, завтра – турниры «Большого шлема»
Теннис / Кубок Дэвиса

Капитан сборной Франции в Кубке Дэвиса Янник Ноа раскритиковал руководство Международной федерации тенниса за реформу турнира. С 2019 года соревнования будут проходить в течение одной недели.

«Кубок Дэвиса – турнир с богатейшей историей и традициями. Сегодня в опасности он, завтра то же самое может коснуться турниров «Большого шлема». Не могу понять, в чём интерес проведения соревнований в течение одной недели, таких турниров огромное множество. Кубок Дэвиса – значимая страница в истории тенниса, это больше, чем просто спорт. Разве можно заменить искренние эмоции болельщиков деньгами?» — приводит слова Ноа L’Equipe.

Сборная Франции пробилась в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса, где её ждет встреча с испанцами.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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