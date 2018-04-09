Симон: не верил в победу, когда Пэр повёл – 5:1 на тай-брейке третьего сета

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал победу над соотечественником, Бенуа Пэром, (6:2, 6:7, 7:6) в первом круге турнира в Марракеше (Марокко). Во втором сете Симон подавал на матч при счёте 5:3, а в третьем – сумел отыграться со счёта 1:5 на тай-брейке.



«Нам пришлось бороться с тяжёлыми погодными условиями в виде холодного ветра. Был сложный матч, и я не смог снять все вопросы о победителе в ходе второй партии. При счёте 1:5 на тай-брейке казалось, что поединок проигран, но я изменил ситуацию и склонил чашу весов на свою сторону», — цитирует игрока пресс-служба ATP.



Во втором круге Симон встретится с победителем матча Максимильян Мартерер (Германия) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

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