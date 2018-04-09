Беккер: из молодых игроков выделил бы А. Зверева, Хачанова, Рублёва и Тима

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Борис Беккер назвал молодых теннисистов, которые способны добиться успеха в будущем.
«В Германии есть очень талантливый теннисист – Александр Зверев. У России есть пара отличных игроков – Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Очень хорош Денис Шаповалов, представляющий Канаду. Есть несколько молодых ребят, которые стучат в дверь и ждут своего шанса. Конечно, ни в коем случае нельзя забывать про Доминика Тима, он уже неплохо себя проявил», — сказал Беккер в интервью DW.
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