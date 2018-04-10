Шмидлова: очень рада, что смогла прервать свою неудачную серию

Теннисистка из Словакии Анна Шмидлова прокомментировала победу в стартовом круге турнира в Боготе (Колумбия) над американкой Ириной Фалькони. Шмидлова не выигрывала в матчах тура в течение 18 месяцев.



«Я очень рада, что победила. Это особенная победа, поскольку я очень давно не покидала корт с позитивными эмоциями. Я провела первый матч на грунте и впервые приехала в Боготу. По правде говоря, дышать здесь гораздо тяжелее, чем в Европе, но мне удалось справиться со всеми трудностями», — цитирует Шмидлову официальный сайт тура.



Во втором круге турнира Шмидлова встретится с победительницей матча Рената Сарусуа (Мексика, Q) – Айла Томлянович (Австралия, 8).

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.