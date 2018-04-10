Джокович будет выступать в Монте-Карло под руководством бывшего тренера Вайды

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович будет выступать на турнире в Монте-Карло под руководством бывшего тренера Мариана Вайды, сообщает журналист Стюарт Фрейзер посредством страницы в «Твиттере».



В настоящий момент серб тренируется в Марбелье (Испания) под руководством Вайды, который был его наставником в период с 2006 по 2017 год. Что касается долгосрочного сотрудничества, то оно пока не входит в планы игрока.



Джокович в конце марта прекратил сотрудничество с Андре Агасси и Радеком Штепанеком. Серб провёл два матча в одиночном разряде после операции на локте и потерпел два поражения.

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