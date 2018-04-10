Тим примет участие в турнире в Монте-Карло

Австрийский теннисист Доминик Тим планирует вернуться на корт на турнире в Монте-Карло, который пройдёт с 14 по 22 апреля.



24-летний спортсмен прилетит в Монако в четверг, информирует APA со ссылкой на тренера игрока Гюнтера Бресника. Тим, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, пропустил больше месяца из-за повреждения лодыжки, в результате чего не помог своей сборной в поединке евро-африканской группы Кубка Дэвиса с Россией.



В прошлом году Тим добрался в Монте-Карло до третьего круга, где уступил представителю Бельгии Давиду Гоффену. Австриец завоевал один титул в 2018 году — он стал сильнейшим теннисистом турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Сладкая парочка. Тим не приедет в Россию, но Младенович его утешит Тим не поедет в Россию на Кубок Дэвиса, но его наверняка поддержит Младенович. Расскажем об этой и других звёздных теннисных парах.