Кудла победил Вердаско, Сандгрен обыграл Кавчича в 1-м круге турнира в Хьюстоне

На турнире категории ATP 250 в Хьюстоне (США), проходящем на американском варианте грунтовых кортов, завершился ряд матчей первого круга. В трёх из них первенствовали американцы. Теннис Сандгрен (8) одержал уверенную победу над словенцем Блажем Кавчичем — 6:2, 6:2. Бьорн Фрэтэнджело с ещё более лёгким счётом обыграл австралийца Джордана Томпсона — 6:1, 6:1. Денис Кудла (Q) неожиданно победил испанца Фернандо Вердаско (5) — 6:4, 7:6 (7:4).



В ещё одном поединке первого раунда швейцарец Генри Лааксонен оказался сильнее немца Дастина Брауна (WC) — 6:4, 6:3.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.