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Кудла победил Вердаско, Сандгрен обыграл Кавчича в 1-м круге турнира в Хьюстоне

Кудла победил Вердаско, Сандгрен обыграл Кавчича в 1-м круге турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

На турнире категории ATP 250 в Хьюстоне (США), проходящем на американском варианте грунтовых кортов, завершился ряд матчей первого круга. В трёх из них первенствовали американцы. Теннис Сандгрен (8) одержал уверенную победу над словенцем Блажем Кавчичем — 6:2, 6:2. Бьорн Фрэтэнджело с ещё более лёгким счётом обыграл австралийца Джордана Томпсона — 6:1, 6:1. Денис Кудла (Q) неожиданно победил испанца Фернандо Вердаско (5) — 6:4, 7:6 (7:4).

В ещё одном поединке первого раунда швейцарец Генри Лааксонен оказался сильнее немца Дастина Брауна (WC) — 6:4, 6:3.

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