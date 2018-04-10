Паолини разгромила Кабреру на старте турнира в Боготе

Итальянская теннисистка Ясмине Паолини вышла во второй круг турнира в Боготе, в двух партиях разгромив представительницу Австралии Лизетт Кабреру (Q) со счётом 6:0, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Ясмине дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Колумбии Паолини поспорит с победительницей матча Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай, 4) — Эмилиана Аранго (Колумбия, WC).