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Тиафо вышел во второй круг турнира в Хьюстоне

Тиафо вышел во второй круг турнира в Хьюстоне
Теннис / ATP

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился во второй круг турнира в Хьюстоне (США), в двух партиях обыграв своего соотечественника Маккензи Макдональда (WC) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Фрэнсис 6 раз подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хьюстоне Тиафо поспорит с победителем противостояния Эрнесто Эскобедо (США) — Стив Джонсон (США, 6).

Хьюстон 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 03:30 МСК
Фрэнсис
Тиафо
Маккензи
Макдональд
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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