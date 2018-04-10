Тиафо вышел во второй круг турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо пробился во второй круг турнира в Хьюстоне (США), в двух партиях обыграв своего соотечественника Маккензи Макдональда (WC) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты. Фрэнсис 6 раз подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хьюстоне Тиафо поспорит с победителем противостояния Эрнесто Эскобедо (США) — Стив Джонсон (США, 6).