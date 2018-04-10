Чемпионка «Ролан Гаррос»-2011 в миксте Кейси Деллакуа завершила карьеру

Австралийская теннисистка Кейси Деллакуа объявила о завершении карьеры. 33-летняя уроженка Перта выступала в туре с 2002 года. Кейси — победительница Открытого чемпионата Франции-2011 в миксте, финалистка семи турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница семи турниров WTA в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в парном разряде.

«Я уже давно думала об этом и чуствую, что сейчас пришло время завершить выступления и проводить больше времени со своими детьми и семьёй. Мои дети ещё очень маленькие, и это прекрасное время. Я хочу быть дома с ними. Мне повезло с теннисной карьерой. Я делала то, что любила и о чём мечтала.

Больше всего я буду скучать по матчам за сборную Австралии. Я всегда ценила возможность представлять свою страну. Я благодарна теннису за всё, что он дал мне. Но сейчас я в предвкушении новой главы моей жизни.

Хочу поблагодарить свою семью, друзей и команду за поддержку. Я наслаждалась каждой минутой карьеры, любила все взлёты и падения. Спасибо моим болельщикам, особенно австралийцам, вы — лучшие в мире. Я очень ценю вашу поддержку", — сказала Деллакуа в видеообращении на своей странице в «Фейсбуке».