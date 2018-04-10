Иснер рассказал о своей главной инвестиции

Американский теннисист Джон Иснер рассказал, что главная инвестиция в его карьере – вовсе не покупка недвижимости или роскошных машин. По его словам, лучшим вложением денег стало сотрудничество с физиотерапевтом Клинтом Кордиалем.



За свою 12-летнюю карьеру Иснер заработал более $ 1,5 млн. Кордиаль начал работу с теннисистом в 2012 году, с тех пор он и двое его помощников сопровождают американца по всему миру.



«Самая умная инвестиция, которую я когда-либо делал, — это работа с ним, вложение средств в собственное тело. Если я не буду здоровым, то не смогу выступать или показывать игру, на которую способен», — цитирует Иснера официальный сайт ATP.

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