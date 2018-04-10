Навратилова: Стивенс на европейских турнирах нужно представлять, что она в США

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова предположила, что чемпионка US Open-2017 американка Слоан Стивенс в этом сезоне может наконец ярко проявить себя на европейских турнирах.

«Когда Слоан будет выступать в Европе этой весной и летом, ей нужно будет представлять, что она в США. Ей нужно будет как-то обмануть саму себя и думать, что она будет впитывать энергию американских болельщиков. После первой победы на турнире „Большого шлема“ Стивенс очень тяжело давались матчи за пределами США. В этом сезоне она уже выиграла турнир в Майами, это второй крупный трофей в её карьере. Её результаты в США впечатляют.

Думаю, это вопрос психологии. Ей нравится поддержка, которую она получает в Штатах. Но на европейском грунте и траве ей нужно будет найти способ зарядиться даже в те моменты, когда зрители болеют за её соперницу. Ей нужно думать о том, что она занимается своим любимым видом спорта. Ей нужно хотеть доказать, что она может играть здорово и тогда, когда её не поддерживают. Хотелось бы, чтобы она так же упорно работала над собой и в Европе. Я жду от неё этого.

Мне кажется, что эта история с её успехами исключительно на родине скоро останется в прошлом. Не думаю, что она впадёт в спячку и очнётся лишь по возвращении в США. Она видела, как может играть, если выкладывается по полной. К тому же её игра отлично подходит для любого покрытия. Поэтому я ожидаю, что она начнёт добиваться успеха и за пределами США", — написала Навратилова в своей колонке на официальном сайте WTA.

Красота дня. Слоан Стивенс и её американские горки Американка Слоан Стивенс отлично выступила на турнире в Майами, что позволит ей 2 апреля впервые в карьере попасть в топ-10 рейтинга WTA.