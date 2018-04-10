Бертенс: когда так здорово начинаешь грунтовый сезон, это раскрепощает

Голландка Кики Бертенс, победившая немку Юлию Гёргес в финале турнира в Чарльстоне со счётом 6:2, 6:1, предположила, что успешный старт грунтового сезона немного раскрепостит её.



«Ты всегда думаешь об очках, которые нужно защищать. В прошлом году добилась отличных результатов в Риме, Мадриде, а затем в Нюрнберге. Я три недели подряд играла здорово. Конечно, я думаю, что в этот раз всё должно сложиться удачно. Когда так здорово начинаешь грунтовый сезон, это немного снижает давление и раскрепощает.

Сейчас хочу отдохнуть. Я не сыграю в Лугано, так что буду восстанавливаться от прошедшей недели, наслаждаться победой. Затем вернусь к тренировкам и сыграю в Штутгарте", — цитирует Бертенс WTA Insider.