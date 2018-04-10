Янкович в мае может объявить о завершении карьеры

Бывшая первая ракетка мира, победительница 15 турниров WTA сербская теннисистка Елена Янкович 13 мая проведёт пресс-конференцию в Риме (Италия), на которой может объявить о завершении карьеры, сообщает Tennis Actu.



Янкович из-за травмы спины не выступала в одиночном разряде с августа прошлого года после поражения от Петры Квитовой на US Open. В октябре она заявила, что вернётся на корт, только если сможет играть, не испытывая боли.

Фан-клуб сербки сопроводил сообщение о пресс-конференции в «Твиттере» грустным смайликом.