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Янкович в мае может объявить о завершении карьеры

Янкович в мае может объявить о завершении карьеры
Теннис / WTA

Бывшая первая ракетка мира, победительница 15 турниров WTA сербская теннисистка Елена Янкович 13 мая проведёт пресс-конференцию в Риме (Италия), на которой может объявить о завершении карьеры, сообщает Tennis Actu.

Янкович из-за травмы спины не выступала в одиночном разряде с августа прошлого года после поражения от Петры Квитовой на US Open. В октябре она заявила, что вернётся на корт, только если сможет играть, не испытывая боли.

Фан-клуб сербки сопроводил сообщение о пресс-конференции в «Твиттере» грустным смайликом.

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