Руседски — о тренировках Джоковича с Вайдой: зачем менять победную формулу?

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал информацию о том, что серб Новак Джокович вновь начал тренироваться под руководством Мариана Вайды.

«Мариан Вайда вновь работает с Новаком Джоковичем. Если они будут сотрудничать на постоянной основе, то я верю, что Новак в скором времени вернётся к своей лучшей форме. Иногда нужно возвращаться к людям и команде, с которыми ты был наиболее успешен. Зачем менять победную формулу?» — написал Руседски в своём «твиттере».

Вайда тренировал Джоковича в период с 2006 по 2017 год. В конце марта Новак прекратил сотрудничество с Андре Агасси и Радеком Штепанеком.

Найти родственную душу. Зверев, Шарапова и Джокович в поисках тренера Александру Звереву прочат в наставники Ивана Лендла, а Мария Шарапова может возобновить сотрудничество с Томасом Хогстедтом.