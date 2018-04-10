Руседски — о тренировках Джоковича с Вайдой: зачем менять победную формулу?

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал информацию о том, что серб Новак Джокович вновь начал тренироваться под руководством Мариана Вайды.
«Мариан Вайда вновь работает с Новаком Джоковичем. Если они будут сотрудничать на постоянной основе, то я верю, что Новак в скором времени вернётся к своей лучшей форме. Иногда нужно возвращаться к людям и команде, с которыми ты был наиболее успешен. Зачем менять победную формулу?» — написал Руседски в своём «твиттере».
Вайда тренировал Джоковича в период с 2006 по 2017 год. В конце марта Новак прекратил сотрудничество с Андре Агасси и Радеком Штепанеком.
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