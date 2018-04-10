Шмидлова: я играла с Томлянович на минувшей неделе и хорошо её знаю

Словацкая теннисистка Анна Шмидлова поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира в Боготе (Колумбия). Она встретится с победительницей матча Рената Сарусуа (Мексика) – Айла Томлянович (Австралия).

«Я знаю, что их матч состоится во вторник. Посмотрим, кто окажется сильнее. Мой тренер сказал, что, скорее всего, я сыграю с Томлянович. Мы встречались на минувшей неделе, так что я хорошо её знаю», — приводит слова Шмидловой официальный сайт WTA-тура.

Турнир в столице Колумбии завершится 15 апреля.