Иснер: в тёплую погоду грунт становится быстрее, а отскок выше. Это идеально

Американский теннисист Джон Иснер признался, что предпочитает играть на грунте в тёплую погоду, а также рассказал о ближайших планах.



«Если день выдался тёплым, то грунт становится немного быстрее, а отскок мяча более высоким. Это просто идеально для меня. Мне нужен быстрый корт для подачи, а для всего остального важен высокий отскок. Так что чем больше вы играете на грунте, тем комфортнее двигаетесь.



С нетерпением жду начала грунтового сезона в Хьюстоне. Затем у меня будет свободное время, которое, думаю, нужно потратить на работу над своим телом, чтобы психологически и физически подойти к дальнейшим турнирам», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.



Иснер является первым сеяным в Хьюстоне, он начнёт турнир со второго круга матчем со швейцарцем Генри Лааксоненом.

Светлана Кузнецова открывает грунтовый сезон в Швейцарии На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.