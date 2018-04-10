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Иснер: в тёплую погоду грунт становится быстрее, а отскок выше. Это идеально

Иснер: в тёплую погоду грунт становится быстрее, а отскок выше. Это идеально
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер признался, что предпочитает играть на грунте в тёплую погоду, а также рассказал о ближайших планах.

«Если день выдался тёплым, то грунт становится немного быстрее, а отскок мяча более высоким. Это просто идеально для меня. Мне нужен быстрый корт для подачи, а для всего остального важен высокий отскок. Так что чем больше вы играете на грунте, тем комфортнее двигаетесь.

С нетерпением жду начала грунтового сезона в Хьюстоне. Затем у меня будет свободное время, которое, думаю, нужно потратить на работу над своим телом, чтобы психологически и физически подойти к дальнейшим турнирам», — приводит слова Иснера официальный сайт ATP.

Иснер является первым сеяным в Хьюстоне, он начнёт турнир со второго круга матчем со швейцарцем Генри Лааксоненом.

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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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