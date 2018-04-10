Кудла: я не думал, что у меня большие шансы на победу над Вердаско

Американский теннисист Денис Кудла прокомментировал свою победу над представителем Испании Фернандо Вердаско в первом круге турнира в Хьюстоне со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Думаю, сегодня я провёл прекрасный матч на грунте. Честно говоря, я не думал, что у меня большие шансы на победу над Вердаско. Я просто хотел выйти на корт и вынудить соперника потрудиться. Я выполнил свой план на игру. Я отлично двигался и выполнял прекрасные первые подачи в важные моменты», — приводит слова Кудлы официальный сайт тура.