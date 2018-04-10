Иснер: в моей жизни есть вещи, которые гораздо важнее тенниса

Американец Джон Иснер, который в декабре 2017 году женился на Мэдисон Маккинли, назвал это событие главным в своей жизни и отметил, что теннис для него далеко не всё.



«В моей жизни есть вещи, которые гораздо важнее. Теннис в последние 11 лет предоставил мне уникальный опыт для работы. Я зарабатываю на жизнь, занимаясь спортом. Поэтому мне очень повезло в этом отношении, но это всё равно не самое главное», — цитирует Иснера официальный сайт ATP.

Джон также рассказал, что одним из секретов его спортивного успеха стали тренировки на велотренажёре. Он проводит занятия в своём доме в Далласе четыре-пять раз в неделю.



«Считаю, что очень важно добиваться от своего организма максимума, мне очень нравятся занятия на велотренажёре. В конце тренировок я весь истекаю потом и полностью измождён», — добавил Иснер.