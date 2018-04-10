Тиафо: я считаю грунт своим любимым покрытием

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Хьюстоне (США). На старте соревнований он в двух партиях обыграл своего соотечественника Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 6:3.

«Мне очень нравится грунт. Я люблю играть на этом покрытии. Я вырос в Мэриленде, и в местном Колледж-Парке было очень много грунтовых кортов. Поэтому я считаю грунт своим любимым покрытием. Думаю, играть на грунте интереснее. Здесь можно оценить движение, скольжение и саму игру. Сегодня я сыграл здорово», — приводит слова Тиафо официальный сайт тура.