Сборная Австрии сыграет с Австралией в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

В Лондоне состоялась жеребьёвка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В частности, сборная Австрии, на минувшей неделе победившая команду России, встретится с австралийцами.
Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы
Аргентина — Колумбия.
Великобритания — Узбекистан.
Австрия — Австралия.
Швейцария — Швеция.
Сербия — Индия.
Канада — Нидерланды.
Венгрия — Чехия.
Япония — Босния и Герцеговина.
Матчи плей-офф Мировой группы пройдут 14-16 сентября. Восемь победителей в новом розыгрыше Кубка Дэвиса сыграют в Мировой группе. Проигравшие примут участие в розыгрыше группы I.
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