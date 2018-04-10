Сборная Австрии сыграет с Австралией в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса

В Лондоне состоялась жеребьёвка плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. В частности, сборная Австрии, на минувшей неделе победившая команду России, встретится с австралийцами.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы

Аргентина — Колумбия.

Великобритания — Узбекистан.

Австрия — Австралия.

Швейцария — Швеция.

Сербия — Индия.

Канада — Нидерланды.

Венгрия — Чехия.

Япония — Босния и Герцеговина.

Матчи плей-офф Мировой группы пройдут 14-16 сентября. Восемь победителей в новом розыгрыше Кубка Дэвиса сыграют в Мировой группе. Проигравшие примут участие в розыгрыше группы I.