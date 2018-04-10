Молик: Австралия может выиграть Кубок Федераций в ближайшие годы

Капитан сборной Австралии по теннису Алисия Молик поделилась мнением о перспективах команды перед матчем квалификации Мировой группы против Нидерландов.

«Для нас этот матч очень важен, ведь он состоится совсем скоро. В последнее время у нас было много неудачных матчей, требуется несколько лет, чтобы вернуться на прежний уровень. Но, безусловно, я верю, что наша команда должна быть в восьмёрке сильнейших в мире.

Мы заслуживаем шанс, чтобы побороться за Кубок Федераций. И мы намеревается претендовать на победу в ближайшие годы. Посмотрите на наших игроков, на Барти, Гаврилову и Стосур. Это очень сильные теннисистки, которые формируют нашу команду на матч с Нидерландами.

Здорово, что сможет сыграть Стасур. Барти и Гаврилова остаются нашими номерами один и два. Нужно лишь определиться с четвёртой кандидатурой, что всегда непросто.

Это приятная головная боль. Я всегда выступаю за повышение здоровой конкуренции в команде. Лишь в этом случае можно играть на своём максимуме», — цитирует Молик Ubitennis.

Плей-офф-матч Мировой группы между Австралией и Нидерландами будет проходить в Вуллонгонге (Австралия) 21-22 апреля. Победитель матча войдёт в элитную Мировую группу в 2019 году.