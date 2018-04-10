Эскобедо: в прошлом сезоне меня многое отвлекало

Американский теннисист Эрнесто Эскобедо рассказал о трудностях, которые испытывал в минувшем сезоне. В первом круге турнира в Хьюстоне он сыграет со своим соотечественником Стивом Джонсоном.

«В прошлом сезоне меня многое отвлекало на корте и за его пределами. Я не очень хорошо с этим справлялся, но это стало отличным уроком. Теперь я стал сильнее. Нужно лишь сохранять терпение. Возвращение в топ-100 — это долгий процесс, но я сейчас сосредоточен на выступлении в Хьюстоне. Хочу провести здесь отличную неделю и получить удовольствие от игры», — приводит слова Эскобедо официальный сайт тура.