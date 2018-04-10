Аннакон: главная сила Федерера – в его настрое и умении справляться с давлением

Бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера Пол Аннакон прокомментировал последние успехи 38-летнего спортсмена.

«Меня уже ничего не удивляет в Роджере. Я не удивлён его результатами. Мы много говорим о его физическом состоянии, но я думаю, что гораздо важнее ментальная сторона, его способность справляться с давлением и выдерживать груз ожиданий. Именно это – самое сильное оружие Федерера. Я знаю это, я много путешествовал с ним на протяжении четырёх лет.

Ожидания от его выступлений просто невероятны. Это выматывает. Но он здорово умеет находить способы сохранения сил и энергии. Также он очень прагматично относится к победам и поражениям. Важно то, что он просто любит теннис. Именно это позволяет ему показывать столь высокие результаты», — цитирует Аннакона Tennis World USA.

Федерер стал самым возрастным теннисистом в истории, занявшим первое место в рейтинге ATP. В начале апреля Федерера в рейтинге опередил испанец Рафаэль Надаль.

Грунтовый король. Неиграющий Надаль сместит Федерера с трона Перед стартом грунтового сезона Рафаэль Надаль вновь станет лидером рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Роджера Федерера в Майами.