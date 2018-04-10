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Долгополов проиграл Арнабольди на старте турнира в Марракеше

Долгополов проиграл Арнабольди на старте турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Украинский теннисист Александр Долгополов (7) не сумел пробиться во второй круг турнира в Марракеше, проиграв представителю Италии Андреа Арнабольди (Q) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Уроженец Киева трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 6 брейк-пойнтов. На счету Андреа 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Арнабольди поспорит с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь, LL) — Пабло Андухар (Испания, SR).

Марракеш. Мужчины. Первый круг
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Максимильян Мартерер (Германия) — 6:3, 6:1.

Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 13:10 МСК
Андреа
Арнабольди
Александр
Долгополов
6:2 6:3
Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 13:15 МСК
Максимильян
Мартерер
Роберто
Карбальес-Баэна
3:6 1:6
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.
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