Долгополов проиграл Арнабольди на старте турнира в Марракеше

Украинский теннисист Александр Долгополов (7) не сумел пробиться во второй круг турнира в Марракеше, проиграв представителю Италии Андреа Арнабольди (Q) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Уроженец Киева трижды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 6 брейк-пойнтов. На счету Андреа 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Арнабольди поспорит с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь, LL) — Пабло Андухар (Испания, SR).

Марракеш. Мужчины. Первый круг

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Максимильян Мартерер (Германия) — 6:3, 6:1.