Ватутин одержал волевую победу над Штруффом в первом круге турнира в Марракеше

Российский теннисист Алексей Ватутин (Q) пробился во второй круг турнира в Марракеше, в трёх партиях одолев представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Алексей 1 раз подал навылет и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Ватутин поспорит с победителем противостояния Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Амин Ахуда (Марокко, WC).