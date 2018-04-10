Российский теннисист Алексей Ватутин одержал первую победу на турнирах ATP. В матче первого круга на турнире в Марракеше (Марокко) 25-летний россиянин, занимающий 160-ю строчку в рейтинге ATP, обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

Для Ватутина этот матч стал первым в карьере в основной сетке турниров ATP. Ватутин является единственным представителем России в основной сетке турнира в Марракеше с призовым фондом более $ 500 тыс.

За выход в четвертьфинал соревнований Ватутин поспорит с победителем противостояния Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 1) — Амин Ахуда (Марокко, WC).