Федерер: чтобы побеждать молодых игроков, надо правильно бить и много бегать

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как более возрастным игрокам соревноваться с молодыми соперниками.

«Победу определяют не только быстрые молодые ноги. Опыт тоже очень важен. Нужно отправлять мяч в правильные точки на корте и больше бегать. Возможно, соперник устанет.

Вообще, всегда будут появляться сильные игроки. Некоторые сильнее других. То же самое наблюдается и у более возрастных теннисистов. Молодые игроки всё ещё выстраивают свою игру, пытаются понять, как им лучше действовать. Они по-прежнему работают над многими вещами. Многое для них в новинку, например пресс-конференции, рекламные мероприятия, фанаты и т. д.

Перед ними открывается столько всего, но они научатся всему и станут сильнее. Они начнут выдавливать нас из игры, после чего придёт конец карьере. Всё очень просто», — цитирует 36-летнего Федерера Tennis World USA.