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Басилашвили, Гарсия-Лопес и Андухар вышли во второй круг турнира в Марракеше

Басилашвили, Гарсия-Лопес и Андухар вышли во второй круг турнира в Марракеше
Теннис / ATP

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира в Марракеше, обыграв итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. Николоз дважды подал навылет и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Басилашвили поспорит с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия, 3) — Ламин Уахаб (Марокко, WC).

Марракеш. Мужчины. Первый круг
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Кальвен Эмери (Франция, Q) — 6:2, 6:2.
Пабло Андухар (Испания, SR) — Илья Ивашко (Беларусь, LL) — 6:3, 7:5.

Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 14:45 МСК
Николоз
Басилашвили
Маттео
Берреттини
7:6 6:4
Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 15:05 МСК
Кальвен
Эмери
Гильермо
Гарсия-Лопес
2:6 2:6
Марракеш 2018. 1-й круг
10 апреля 2018 года, вторник. 14:45 МСК
Илья
Ивашко
Пабло
Андухар
3:6 5:7
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