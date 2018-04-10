Басилашвили, Гарсия-Лопес и Андухар вышли во второй круг турнира в Марракеше

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили вышел во второй круг турнира в Марракеше, обыграв итальянца Маттео Берреттини со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты. Николоз дважды подал навылет и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Басилашвили поспорит с победителем матча Филипп Кольшрайбер (Германия, 3) — Ламин Уахаб (Марокко, WC).
Марракеш. Мужчины. Первый круг
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Кальвен Эмери (Франция, Q) — 6:2, 6:2.
Пабло Андухар (Испания, SR) — Илья Ивашко (Беларусь, LL) — 6:3, 7:5.
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На второй неделе апреля тур полностью перейдёт на грунт. Мужчины сыграют на турнирах в Хьюстоне и Марракеше, а женщины – в Лугано и Боготе.