Надаль: реформы Кубка Дэвиса уже назрели

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал возможное изменение формата Кубка Дэвиса. Первая ракетка мира признал, что реформы назревали.

«Нужно анализировать предложения с холодной головой. Нынешний формат используется долгие годы, он отличный. Но формат не позволяет игрокам постоянно участвовать в этих соревнованиях. А мы говорим о самом важном турнире для национальных сборных.

Реформы назрели, будут они приняты или нет. Хорошо, что данный вопрос обсуждается. При любых переменах есть положительные и отрицательные стороны.

Если реформы будут приняты, мы больше не сможем играть дома. И это плохо. Доходы федераций зависят от Кубка Дэвиса. С новым форматом нужно обеспечить необходимые доходы», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Надаль в составе испанской сборной вышел в полуфинал Кубка Дэвиса. Испанцы в 1/4 финала победили немцев. В следующей стадии они сыграют со сборной Франции.